Carrasso, fin de l'aventure avec Bordeaux ?

Revenu à son meilleur niveau avec les Girondins de Bordeaux, Cédric Carrasso est à nouveau titulaire dans le but Girondins. Tout comme Loïc Perrin, l'ancien gardien de Marseille est en fin de contrat et pourrait ne pas prolonger l'aventure en Gironde.

Cédric Carrasso est en fin de contrat et n'a pour le moment reçu aucune prolongation de la part de ses dirigeants. En effet, le club marine et blanc aurait sondé Benoît Costil également en fin de contrat avec Rennes.



Malgré tout la décision devra être prise rapidement comme l'indique Jocelyn Gourvennec en conférence de presse après la défaite à Nice:"La priorité pour nous est de prendre une décision par rapport à Cédric (Carrasso) (...) Il y a différentes possibilités effectivement, mais notre priorité est de prendre une décision sur Cédric.



On a une liste de gardiens potentiels, on démarre par lui. Si on décide de prolonger Cédric, on prolongera Cédric. Si on décide de ne pas le prolonger, ce sera un autre gardien. Chaque chose en son temps".



GZ