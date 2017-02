Carrasso fait bugger la goal-line technology

C'est une scène insolite qui s'est produite hier soir au Matmut Atlantique. Lors du match Bordeaux - Rennes(1-1), la goal-line technology s’est déclenchée alors que le ballon capté par Cédric Carrasso n’avait pas franchi la ligne de but.

Vers la fin de la première mi-temps entre Bordeaux et Rennes hier soir, la "goal-line technology" s'est déclenchée sur un corner rennais où Cédric Carrasso capte le ballon. À ce moment-là, la montre de Sébastien Desiage, arbitre de la rencontre, commence à vibrer pour signaler que le ballon avait franchi entièrement la ligne de but. Gros problème, cela est visible très clairement que le ballon n'a pas traversé la ligne du portier bordelais. L'arbitre de la rencontre ira vérifier sur l'écran de la goal-line pour ne pas accorder le but aux Rennais. En cause? Le maillot jaune porté par Cédric Carrasso qui est venu parasiter le système.





Un système infaillible ?



La "goal-line technology" fonctionne grâce à un système de caméras dans le stade. Celles-ci permettent de savoir quasi-instantanément si un ballon a franchi la ligne de but. Normalement infaillible, hier soir à Bordeaux, le système a peut-être montré sa première limite...



NICOLAS PELLETIER