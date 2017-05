Carrasso, doublure de Subasic à Monaco ?

Libre de tout contrat après la fin de son aventure en eau de boudin avec Bordeaux, Cédric Carrasso s'est dit prêt à rejoindre l'AS Monaco, "un grand club avec un projet intéressant et une équipe en pleine expansion." Le portier tricolore de 35 ans est disposé à jouer un rôle de doublure derrière le titulaire indiscutable Danijel Subasic. "Ils ont un gardien, ça te permet d'avoir un deuxième gardien de haut niveau, qui a l'expérience des matches de haut niveau, et s'il y a un pépin, on est là", a-t-il annoncé à la chaîne SFR Sport.