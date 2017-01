Caen crucifie l'OL

Au terme d'un match à rebondissements, Caen a dominé Lyon (3-2), dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1. Les Normands ont d'abord mené 2-0 après un but contre son camp de Cornet (8e) puis un penalty transformé par Santini (20e). Lacazette a égalisé d'un doublé avant la pause (35e sp, 45e). Et c'est à nouveau Santini qui a inscrit le but de la victoire en seconde période (61e).