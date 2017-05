Cabella va rester à Marseille la saison prochaine

Il réalise une saison très moyenne avec l'Olympique de Marseille mais Rémy Cabella va quand même continuer l'aventure avec le club Phocéen la saison prochaine.

Avec seulement 2 buts et 4 passes décisives, Rémy Cabella n'arrive pas à enchaîner les rencontres cette saison avec l'OM. Samedi soir, il sera normalement titulaire à la place de Dimitri Payet pour un match très important dans la course à la Ligue Europa face au SC Bastia.



L'ancien de Montpellier va normalement rester à Marseille la saison prochaine, d'après les informations de L'Équipe. Le club souhaite conserver le joueur pour jouer un rôle de remplaçant et même Andoni Zubizarreta, lors d'une réunion, aurait indiqué que le club comptait sur son milieu de terrain pour la saison prochaine.