Cabaye a été flatté de l'intérêt marseillais

Questionné par L'Équipe, lundi, au sujet de l'intérêt manifesté par le club phocéen, Yohan Cabaye a confié le bien qu'il pensait de lui et de son entraîneur, Rudi Garcia. "C'est flatteur, déjà, car l'OM fait partie des grands clubs français. Après, j'ai ma vie à Londres, mon club, et je suis concentré sur cela, a-t-il indiqué dans L'Équipe. L'OM, ça flatte. Vraiment. J'ai un immense respect pour Rudi (Garcia), l'entraîneur et la personne qu'il est. Mais il y a une réalité. Et nous sommes dans une situation compliquée avec le club. Ce que je peux dire, c'est que le seul lien que j'ai avec Marseille, c'est ma quatrième fille qui est née là-bas, c'est tout", a-t-il lancé.