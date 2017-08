C'est la reprise avec Monaco-Toulouse !

Vous n'avez pas vu passer l'intersaison ? Nous non plus ! Bercés par le mercato, les mois de juin et juillet n'ont jamais paru aussi brefs. La saison de Ligue 1 reprend pourtant dès ce soir. A l'affiche, le champion Monaco accueille Toulouse. Coup d'envoi 20h45. A suivre en direct sur Sport.fr, évidemment !





Equipes probables :



Monaco : Subasic – Alm.Touré, Glik, Jemerson, Jorge – Tielemans, Fabinho, R.Lopes, Lemar – Mbappé, Falcao (cap)



Toulouse : Lafont – Michelin, Yago, Amian, Moubandjé – Blin (cap), Sangaré, Bodiger – C.Jean, Delort, Durmaz



