Bordeaux rejoint le peloton de tête

Les Girondins enchaînent enfin en Ligue 1 avec une deuxième victoire en deux matches, cette fois sur la pelouse de Nancy (0-2). Le club bordelais se hisse à la 6e place. Parmi les autres résultats de cette 22e journée, on retiendra la défaite à domicile de Lorient face à Dijon (1-2). Les Merlus sont plus lanterne rouge que jamais. Metz, battu à Angers (2-1), est également au plus mal. Match nul entre Nantes et Rennes (1-1) et entre Bastia et Caen (1-1).