Bordeaux ne doit pas caler dans la dernière ligne droite

Bordeaux se déplace à Saint-Etienne, ce vendredi (20h45), pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Un match important pour les hommes de Jocelyn Gourvennec qui doivent s’imposer pour ne pas voir leur adversaire du jour revenir dans la course à l’Europe.



Une victoire pour l'Europe ! Un succès des Girondins ce vendredi soir face à l'ASSE peut permettre de valider une première partie du ticket pour la Ligue Europa la saison prochaine. L'objectif est simple, la victoire pour mettre la pression sur les deux Olympiques dans ce sprint final.



À l'extérieur, Bordeaux va bien, 5e avec 24 points acquis, les Girondins enchaînent un deuxième déplacement consécutif après le coup d'arrêt de la semaine dernière face à Dijon (0-0). Bordeaux sera privé de Jérémy Ménez, comme l'a confirmé Jocelyn Gourvennec en conférence de presse ce mercredi. "Jérémy est out. Il a rechuté au niveau des adducteurs et souffre d'une inflammation", a indiqué le technicien bordelais, au sujet de l'attaquant international, qui avait retrouvé la compétition dimanche à Dijon (0-0). Un match avec des enjeux importants, mais attention à ne pas caler dans la dernière ligne droite du championnat.



Une victoire pour bien finir la semaine à Saint-Étienne ?

En face l'ASSE cherchera à confirmer son bon résultat obtenu à Guingamp la semaine dernière et pourquoi ne pas revenir dans la course à l'Europe, un objectif qui avait été affirmé en début de saison par les dirigeants. Une semaine agitée en coulisses avec l'annonce du départ de Christophe Galtier puis du retournement de situation. La victoire serait donc la bienvenue pour le bien-être du club. Henri Saivet effectuera ses retrouvailles avec Bordeaux. Le Sénégalais, formé chez les Girondins a quitté le club pour Newcastle l'été dernier, avant de venir à Saint-Etienne. "L'an dernier, j'évoluais encore là-bas. J'ai joué avec la plupart des joueurs pendant pas mal d'années, donc je suis encore en contact avec certains d'entre eux", a-t-il affirmé en conférence de presse.



Un hommage sous la forme d'une minute de silence ou d'applaudissements sera rendu aux victimes du drame de Furiani, qui avait fait 18 morts et plus de 2 300 blessés le 5 mai 1992, vendredi lors du match de Ligue 1 entre l'ASSE et Bordeaux ainsi qu'avant les rencontres de Ligue 2. Mais les supporters stéphanois appellent au boycott de la rencontre.



- L'AS Saint-Etienne a remporté au moins 12 victoires lors de ses 7 dernières saisons de Ligue 1. L'ASSE n'a jamais terminé au delà de la 10ème place sur les 6 saisons précédentes (10ème en 2010/2011 avec 12 victoires en 38 journées).

- L'AS Saint-Etienne a perdu un seul de ses 7 derniers matchs en Ligue 1 (2v, 4n, 1d lors de OM 4-0 ASSE en J33).

- Depuis sa défaite par 2 buts d'écart face au Paris SG le 31 janvier 2016 (ASSE 0-2 PSG), l'AS Saint-Etienne a concédé 4 défaites à domicile (10v, 10n, 4d), les 4 avec 1 seul but d'écart.