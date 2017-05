Bordeaux - Marseille en direct

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Matmut Atlantique pour défier les Girondins de Bordeaux (dimanche 21h00) avec l’objectif d’une victoire pour s’assurer la cinquième place qualificative pour la prochaine Ligue Europa. En face, Bordeaux doit absolument gagner pour garder un espoir de qualification en coupe d’Europe si ce n’est pas le cas ils devront attendre le résultat de la finale de la Coupe de France en espérant que Paris, l’emporte.





C'est peut-être le seul match à ne pas louper pour l'Olympique de Marseille, cette saison, une finale pour atteindre l'objectif de l'Europa League. Un élément important pour la suite du projet McCourt avec Marseille. Atteindre l'Europe rend plus facile les négociations avec les joueurs qui veulent rejoindre le club phocéen.



Face à Bordeaux, Marseille doit reproduire la même prestation que face à Nice et Caen, deux matchs qui ont montré un très beau visage de l'OM sous l'ère Garcia. Garder la bonne dynamique avant de conclure à la maison face à Bastia. "On a qu'une ambition c'est de garder notre 5e place et de gagner à Bordeaux. Et il y a cette série dont tout le monde. Moi je n'étais pas né (rires). On jouera pour prendre les trois points, pas qu'un seul", a affirmé Rudi Garcia en conférence de presse d'avant-match. Mais pour bavé Gomis, Bordeaux est bien une finale "Une finale à Bordeaux ? Ca dépendra du résultat, le match contre Bastia aura peut-être aussi une importance. Si c'est le match le plus important de la saison ? Oui, car c'est toujours le prochain."



En Face, Bordeaux veut garder son rythme face à Marseille, les Girondins sont invaincus à domicile contre l'Olympique de Marseille en Ligue 1 depuis le 1er octobre 1977 (Girondins 1-2 OM), soit 31 matchs (20v, 11n). Les deux équipes se sont quittées sur un match nul lors de 8 de ces 12 derniers matchs (4v Girondins). Un match nul serait un bon résultat pour l'OM, les ambitions sont présentes pour Bordeaux, se qualifier en Europa League à la fin de la saison et il ne faut pas attendre le résultat de la Coupe de France et gagner face à Marseille, dimanche soir pour avoir l'avantage lors du dernier match du championnat.



Une victoire permettrait de récompenser le boulot et la saison des Girondins de Bordeaux qui sont revenus dans la course à l'Europe après un début de saison compliqué. Dimanche face à Marseille, Bordeaux n'a pas le droit à l'erreur et doit remporter sa finale pour remplir les objectifs de la saison.