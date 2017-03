Bordeaux - Lyon, le duel des ambitieux

Ce soir, la Ligue 1 reprend ces droits avec un choc entre les Girondins de Bordeaux et l’Olympique lyonnais. Deux équipes en pleines forme. Un match qui peut permettre aux Gones de posséder 7 points d’avance, avec un match en retard sur leur adversaire du soir. Coup d’envoi à 20 h 45.







L'Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux pour le compte de la 28ème journée du championnat de France. Pour le moment, les Rhodaniens pointent en 4ème position avec 46 points, 4 longueurs d'avance sur les Bordelais. Un match qui vaut très cher pour la suite de la saison.



Côté dynamique, les deux équipes sont en forme. Les hommes de Bruno Génésio restent sur 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues avec la bagatelle de 20 buts marqués pour seulement 4 encaissés. Bordeaux aussi est en forme avec 3 succès consécutifs en championnat.



Un match crucial pour la fin de saison pour les deux formations.



Les compos probables

Bordeaux :

Carrasso / Gajic : Jovanovic : Pallois : Contento / Toulalan : Sankharé : Vada / Ménez : Kamano : Rolan.



Lyon :

Lopes / Jallet : Mammana : Diakhaby : Morel / Gonalons : Tousart : Tolisso / Memphis : Fekir : Lacazette.



Le tweet d'avant-match



Les équipes qui dominent et qui sont les plus offensives sont généralement celles qui obtiennent le plus de penaltys. pic.twitter.com/no5sTa2ORk