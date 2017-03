Bordeaux la proie parfaite avant City

La Ligue 1 reprend ces droits ce soir avec Nice-Caen et Marseille-Angers. Le match attendu de la 29ème journée est sans nul doute Monaco-Bordeaux. Intraitable à domicile, les Monégasques sont premiers du championnat avec 65 unités. Une victoire et ils mettraient encore un peu plus la pression sur les Parisiens qui jouent dimanche à Lorient. Coup d’envoi demain à 16 h 45.







Monaco va t'il enchaîner une nouvelle victoire ? C'est la question que tout le monde se pose. Meilleure attaque d'Europe avec plus de 60 buts, les hommes de Jardim réalisent une saison exceptionnelle. De nombreux joueurs se révèlent (Mbappé, Bakayoko, Jemerson ) grâce à un super travail de Jardim et son staff. Monaco n'a pas connu la défaite en Ligue 1 en 2017. Et cela ne va pas rassurer leurs adversaires, les Girondins de Bordeaux. A l'aller, les rouges et blancs avaient surclassés les marines et blancs de Gironde. Rappelons-nous que Monaco l'avait emporté 4 buts à 0 avec un triplé de Radamel Falcao.



Tout est donc réunis pour assister à un succès Monégasque ce samedi. Attention tout de même, Bordeaux est en forme avec 3 matchs sans défaites en championnat.

Côté blessure, Toulalan, Poundje, Traoré et Sabaly ne joueront pas la rencontre.

Sur le rocher, Falcao et Carrillo sont toujours blessés. Le Colombien préservé pour la rencontre de Ligue des Champions cette semaine face à Manchester City. Un match parfait donc pour bien préparer ce choc Européen.