Bordeaux : la bonne opération de ce mardi soir ?

Le Stade Malherbe de Caen reçoit, ce soir (19h), les Girondins de Bordeaux. Les hommes de Jocelyn Gourvennec peuvent réaliser la bonne opération de ce début de 24ème journée de Ligue 1 en attendant les matchs de ces concurrents demain.





7ème avec 33 points, les Girondins peuvent réaliser la bonne opération de ce début de 24ème journée de Ligue 1. Jocelyn Gourvennec devra faire avec le forfait d'Igor Lewczuk et sera donc obligé d'aligner le jeune défenseur central Vukasin Jovanovic (20 ans). Le gardien Cédric Carrasso, de retour dans les buts face à Rennes, devrait enchaîner: il est «logique qu'il retrouve sa place, puisqu'il a retrouvé de bonnes sensations», a confié Gourvennec en conférence de presse. Bordeaux qui reste sur un match nul face à Rennes, rate à chaque fois la petite marche pour vraiment se lancer dans la course à l'Europe. Il faudra absolument une victoire ce soir pour coller à Marseille, Saint-Étienne et Lyon et pourquoi pas accrocher une coupe européenne à la fin de la saison.





Objectif maintien pour le SM Caen



De son côté, en vertu d'un accord passé entre Caen et Bordeaux, Frédéric Guilbert, prêté cette saison au Stade Malherbe par les Girondins ne sera pas aligné ce soir. «Il y a un accord écrit avec Bordeaux, il ne sera pas dans le groupe demain», a indiqué l'entraîneur normand, Patrice Garande, en conférence de presse. Le Stade Malherbe de Caen n'a plus joué à domicile depuis le 15 janvier et sa victoire face à Lyon (3-2). Depuis trois matchs totalement différents à l'extérieur (1V - 1N - 1D). À domicile ce soir, Caen n'aura plus le droit à l'erreur pour obtenir un maintien rapide en Ligue 1. Et ce maintien passe obligatoirement pas des victoires au stade Michel d'Ornano, en commençant par ce soir face à Bordeaux.





SM CAEN - FC GIRONDINS DE BORDEAUX



Caen : Vercoutre - Leborgne, Da Silva, Yahia, Adéoti, Bessat - Delaplace, Féret - Karamoh, Santini, Bazile.



Bordeaux : Carrasso (C) - Sabaly, Jovanovic, Pallois, Poundjé - Sankharé, Toulalan, Vada - Malcom, Laborde, Ménez.



NICOLAS PELLETIER





Le programme TV de la 24e journée de Ligue 1 :

Mardi 7 février



À 19H00, en direct sur Canal + Sport : Montpellier - Monaco

À 19H00, en direct sur beIN Sports 1 : Caen - Bordeaux

À 21H00, en direct sur beIN Sports 1 et sur Canal + Sport : PSG - Lille