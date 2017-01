Bordeaux dépasse Toulouse, Diabaté relance Metz

Quatre matches était au programme du multiplex de la 21e journée de Ligue 1 ce samedi soir après le report de Caen-Nancy. Bordeaux a dominé Toulouse (1-0) d'un but inscrit après seulement 14 secondes de jeu par Vada (!) et dépasse son adversaire au classement. Metz s'est imposé face à Montpellier (2-0) grâce à un doublé de sa nouvelle recrue Cheick Diabaté. Matches nuls entre Dijon et Lille (0-0) et entre Guingamp et Rennes (1-1).