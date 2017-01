Bodmer ouvert à toute proposition

Libre de s'engager avec le club de son choix après la résiliation de son contrat avec l'OGC Nice, Mathieu Bodmer (34 ans) souhaite trouver un nouveau challenge le plus rapidement possible. Une chose est sûre, le joueur est persuadé de pouvoir apporter quelque chose à un autre club. "Je n'ai aucune envie d'arrêter. La difficulté à mon âge, ce sont les clubs qui se disent qu'ils ne peuvent plus compter sur moi. Mais aujourd'hui sincèrement, je ne pense pas à arrêter (...) J'ai envie de trouver un challenge intéressant, ce n'est pas qu'un choix financier. J'ai envie de m'inscrire dans un projet. J'ai rencontré un club de Ligue 2 dernièrement qui m'offre la possibilité d'élargir mon champ d'action, de l'aider à grandir", a expliqué le défenseur français sur SFR Sport. Le leader de la Ligue 2, Brest, est visiblement très intéressé par la venue du joueur.