Bielsa devient médecin le temps d'une conférence de presse

Bielsa a encore fait le show en conférence de presse, avec une image entre les mains pour expliquer la blessure de ses joueurs.

"On a lié les blessures (Malcuit et Mendes) à la fatigue et à l'excès de travail. Voici une photo très claire de Mendes où on voit le manque de coordination du geste et la tension au niveau de l'articulation, qui lui a provoqué une blessure au niveau des tendons, et non pas au niveau musculaire. Le tendon lie le muscle à l'os et ce manque de coordination si contraignant a produit la lésion tendineuse et non pas musculaire. J'ai parlé un quart d'heure personnellement avec le médecin, a ensuite précisé le coach des Dogues. Je suis en train de vous dire ce que le médecin m'a raconté. C'est simplement une question d'information pour le public", a déclaré le coach du LOSC en conférence de presse.