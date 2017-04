Bernardo Silva pense à son avenir

Actuellement leader de la Ligue 1 avec le club de la principauté, Bernardo Silva a expliqué son attirance pour deux grands championnats. Courtisé par bon nombre de clubs, il pourrait faire ses valises cet été.

Même s'il se sent bien à Monaco, Bernardo Silva ne serait pas contre tenter l'aventure ailleurs qu'en France. Comme il l'explique deux championnats attisent sa curiosité:" C'est ma troisième saison en France, mais bien sûr, tous les joueurs veulent jouer dans les meilleurs championnats. L'Espagne, l'Angleterre, ce sont les meilleurs et c'est évident que je rêve d'y évoluer un jour» , a ajouté le Monégasque. Des propos qui ont sans doute été entendues par le Real et Manchester United qui seraient prêts à mettre 80 millions sur la table pour l'international portugais.



GZ