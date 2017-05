Bernardo Silva est dans le flou pour son avenir

Nominé parmi les 4 meilleurs joueurs de Ligue 1, Bernardo Silva réalisé une formidable saison. Le Portugais intéresse du monde pour le prochain mercato. Tout juste champion de France, les questions concernant son avenir ont très vite fusé, ce à quoi il a répondu.

"J'ai lu les journaux, mais pour l'instant il n'y a rien de concret. J'ai déjà dit que je me sentais bien à Monaco, mais tout est possible." Une annonce qui ne nous apprend pas grand chose sur l'avenir du jeune Champion d'Europe. A 22 ans, il a marqué 8 buts et réalisé 9 passes décisives en Ligue 1.