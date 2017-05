Bernado Silva transféré de Monaco à Manchester City

C'est l'énorme coup du mercato pour Manchester City, dès les premiers jours de la période des transferts, le club anglais a fait signé Bernardo Silva, le milieu de terrain de l'AS Monaco pour 5 ans avec un transfert de 50 millions d'euros.

Silva à Manchester City, c'est fait ! Le milieu de terrain portugais a passé sa visite médicale avec le club anglais et s'engage pour une durée de 5 ans (jusqu'en 2022). Il va donc évoluer la saison prochaine sous les ordres de Pep Guardiola qui frappe un grand coup dans ce début du mercato. D'après les journaux anglais, le transfert est estimé à 50 millions d'euros hors bonus.



Le portugais de 22 ans et ses 11 sélections, ont fait craquer les dirigeants du club anglais qui veulent absolument se renforcer pendant ce mercato. Le joueur qui était présent dans l'équipe-type UNFP de la saison était lié avec Monaco jusqu'en 2020, alors qu'il était arrivé en 2014 d'abord obtenu en prêt du Benfica Lisbonne puis acheté pour 15 M€.



C'est le premier départ d'un joueur de l'effectif de l'AS Monaco depuis la fin de la saison. Après les arrivées de Youri Tielemans et Jordy Gaspar, l'ASM perd un grand joueur mais gagne le jackpot grâce au joueur qui a marqué 11 buts et délivré 12 passes décisives en 58 apparitions avec Monaco cette saison. N.P