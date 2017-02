Benjamin Mendy doit beaucoup à Bielsa

Lors d'un entretien accordé à L'Équipe, Benjamin Mendy qui évolue aujourd'hui à Monaco est revenu sur son expérience avec Marcelo Bielsa, sous les couleurs de l'OM. Il s'était fait secouer et avait aimé ça. "J'ai déconné dans les moments où on m'attendait. Les premières années, pour moi, le foot, c'étaient entraînements matches, que ça. L'arrivée de Bielsa m'a amené dans un autre univers, a-t-il expliqué. Tous les jours, après les séances, il nous parlait de la tactique, de son expérience. Malheureusement, quand on arrive dans les centres de formation, on ne se donne pas à fond comme les Sud-Américains. Avec Bielsa, cette passion transparaissait ensuite sur le terrain, où l'on était des chiens. Il savait comment me piquer. Le premier jour, il m'a dit : “Tu dois perdre deux kilos.” Juste après, je pars pour le déjeuner, il se retourne vers moi : “Toi, tu ne manges pas.” Ça m'a plu. (Rires.)"