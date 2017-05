Benatia, Marseille c'est non merci !

Depuis quelques semaines, de nombreuses rumeurs envoient Mehdi Benatia à Marseille. Selon les médias, le club de Rudi Garcia aurait fait une offre de 25 millions au club Turinois. Malgré tout, cela semble être faux et le défenseur international marocain serait loin de rejoindre le sud de la France.

Actuellement prêté par le Bayern Munich à la Juventus Turin pour une saison, Mehdi Benatia est en finale de Coupe d'Europe avec le club transalpin. Depuis quelque temps, l'OM à la recherche d'un défenseur central aurait fait de Benatia une des ses cibles prioritaire du mercato. Si l'OM est tant intéressé par son profil, c'est tout simplement car Rudi Garcia le connaît bien.



Lors de son passage à la Roma, le défenseur central était son vice-capitaine et l'avait aidé pour son intégration au sein de la Louve. Il serait donc un très bon choix pour l'ancien technicien de Lille. Pour Garcia seulement car à en croire RMC Sport, le joueur de 30 ans est très bien en Italie et ne souhaite surtout pas revenir à l'OM, à cause notamment de son passé avec le club français.



Rudi Garcia a même appelé l'ancien défenseur de l'Udinese pour lui faire part de l'intérêt Marseillais, ce à quoi il a répondu qu'il n'était pas intéressé par le projet et un possible retour. Des propos relayés par son agent qui explique qu'aucun contact n'ont été établi entre les deux parties. "Le foot réserve parfois quelques surprises, mais je n'ai pas du tout l'intention de revenir à Marseille. Ce serait un mauvais choix pour finir ma carrière", a même récemment confié Benatia, à l'un de ses proches.



GZ