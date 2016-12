Benatia annonce poliment que Marseille ne l'intéresse pas

Interrogé par SkySports sur son avenir, Mehdi Benatia a balayé les rumeurs l'envoyant à l'OM. Le défenseur compte bien rester à la Juventus de Turin jusqu'au terme de la saison. "Je ne suis pas à Turin depuis longtemps mais je comprends comment les choses se passent ici. Quand nous gagnons, tout va bien. Mais si nous perdons, nous devenons tout à coup la pire équipe du monde. La critique ne me touche pas : nous avons perdu la Supercoupe face à une équipe qui est dans une bonne période. En janvier, je vais rester à la Juventus. Je vais jouer la CAN puis me tenir prêt pour, si nécessaire, donner le meilleur de moi-même comme je l'ai toujours fait", a-t-il indiqué au média.



Pour rappel, l'international marocain, qui est prêté par le Bayern Munich, n'a pris part qu'à 7 rencontres de Serie A, depuis le début de l'exercice.