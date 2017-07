Ben Arfa ne viendra pas à l'OL

Interrogé sur la rumeur Hatem Ben Arfa, Bruno Genesio l'a démentie. L'entraîneur a répété qu'aucune arrivée n'était envisagé, à son poste. "On a absolument pas parlé de joueur à ce poste. On a déjà ce qu'il faut au club avec Nabil (Fekir), le jeune Houssem (Aouar). On ne peut pas empiler les joueurs au même poste. J'aime beaucoup Hatem, mais on ne peut pas empiler les joueurs", a-t-il confié aux journalistes.