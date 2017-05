Belhanda va quitter Nice

Younès Belhanda va quitter Nice à la fin de la saison. Il est arrivé à Nice avec beaucoup de questions. 8 mois après l'ancien champion de France a montré tout son talent et réalise une très belle saison avec le GYM.

Dans un entretien accordé à RMC, Younès Belhanda a confirmé qu'il ne portera plus le maillot de Nice la saison prochaine. L'option d'achat du milieu marocain, prêté par le Dynamo Kiev, ne sera pas levée.



"Je le comprends, c'est un budget", a réagi l'ancien Montpelliérain, décidé à quitter la formation ukrainienne. "Je ne pense pas que je serai là-bas l'année prochaine." Le footballeur âgé de 27 ans en pince pour la Bundesliga - "C'est vrai que c'est un championnat qui me plaît beaucoup" - et ne ferme pas la porte à un nouveau challenge en Ligue 1 : "Bien sûr, c'est une option. Après, les choix sont réduits en France pour payer cette clause (9 millions d'euros, ndlr). Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de clubs qui pourront payer."