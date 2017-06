Batshuayi laisse la porte ouverte pour Marseille

Michy Batshuayi (23 ans, 20 apparitions et 5 buts en Premier League) ne ferme pas la porte pour un retour à l'Olympique de Marseille lors de la saison qui arrive. Pour lui, tout est possible...

"Le nouveau projet ? C'est pas mal, bien sûr. J'ai joué à l'OM. Je suis maintenant un supporter de l'OM. Je les suis. Mais encore une fois, c'est le club qui est maître, pas moi, a commenté le Diable Rouge après son but inscrit en sélection lundi en match amical face à la République tchèque (2-1). C'est Chelsea qui m'a acheté. Ils font ce qu'ils veulent de moi. Je verrai avec mon agent et le club. J'ai envie de jouer, de marquer le plus de buts possibles et d'être au Mondial."