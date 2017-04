Bastia risque gros devant la commission de discipline ce soir

Après les très graves incidents lors du match Bastia - Lyon de dimanche après-midi, le club corse est entendu par la commission de discipline aujourd'hui. Le verdict sera rendu ce soir avec des sanctions provisoires qui seront très lourdes.

Quelques jours après les événements lors du match entre Bastia et Lyon, le club corse se rend devant la commission de discipline aujourd'hui et risque des sanctions qui vont changer sa fin de saison. Ce soir, la commission de la LFP va donc dévoiler des premières mesures à titre conservatoire avant la sanction ferme dans plusieurs semaines.



Le SC Bastia et ses dirigeants sont inquiets, cette semaine ils ont déjà mis en place des mesures en interne pour assurer la protection et la sécurité à Armand-Cesari lors des prochaines rencontres avec même la fermeture de la tribune "Est", à l'origine des problèmes. Mais la commission ne veut pas se laisser influencer par ses bonnes actions du club. Le dernier de la Ligue 1 va sûrement perdre le point qu'il avait en sursis après la venue de Nice et l'affaire des cris racistes contre Mario Balotelli. Il faudra ainsi ajouter cette sanction au match perdu sur tapis vert face à Lyon.



Les hommes de Rui Almeida devront peut-être faire avec une suspension à titre conservatoire du stade de Furiani. Comme il y a quelques années, Bastia devra donc se rendre dans un autre stade pour jouer ses deux derniers matchs de championnat (face à Rennes et Lorient). Les décisions de la commission de discipline seront connus vers 22h ce jeudi soir.



NICOLAS PELLETIER