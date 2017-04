Bastia - OL : la théorie du complot prend corps

Les langues se délient après les violences qui ont provoqué l'arrêt de Bastia - OL, dimanche. Les événements ont-ils été prémédités ? Certains le pensent. C'est le cas notamment du consultant de RMC, Eric Di Meco. "Bien sûr que le comportement de certains dirigeants tout au long de l'année pénalise notre sport (...) Y'a des gens qui veulent reprendre le club d'après ce que j'ai compris. Alors que je sais que certains supporters en veulent à leurs dirigeants, mais il ne faut pas oublier que les dirigeants actuels avaient sauvé le club à une période et ils ne veulent pas lâcher aujourd'hui. Alors moi j'ai peur que dans cette histoire, en tout cas je me demande si ce n'est pas prémédité, pour pénaliser, discréditer les dirigeants en place. Dans le football actuel, quand tu as un supporter qui rentre sur le terrain et qui fait ça, tu sais à quoi tu t'exposes", a souligné l'ancien joueur de l'OM.