Bastia - Nice en direct

Nice peut reprendre au moins provisoirement la première place à Monaco en ramenant au moins un point de Corse. Les Aiglons pourront compter su Balotelli, de retour de blessure. Suivez cette rencontre avancée de la 21e journée de Ligue 1 en direct du Stade Armand-Césari de Bastia.





Equipes probables :



Bastia : Leca - Djiku, Rose, Keita - Cioni, Oniangué, Cahuzac (c), Danic, Bengtsson - Nangis, Raspentino.



Nice : Benitez - Souquet, Dante (c), Sarr - Burner, Koziello, Cyprien, Walter, Dalbert - Pléa, Balotelli.



Les absents côté bastiais :

- Marange et Saint-Maximin, suspendus

- Coulibaly à la CAN

- Squillaci, El-Kaoutari, Boulaya et Crivelli blessés



Les absents côté niçois :

- Seri à la CAN

- Cardinale, Baysse, Pereira, Le Marchand et Belhanda blessés