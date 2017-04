Bastia n'a plus rien à perdre, Lorient garde espoir, Guingamp veut enfoncer l'ASSE

Suite de la 35e journée ce samedi soir (20h00), Bastia recevra à l'extérieur Rennes pour le match décisif dans l'élite alors que Nancy se déplace à Metz pour un derby important dans la course au maintien.

BASTIA - RENNES

- Le SC Bastia a remporté ses 5 derniers derniers matchs face au Stade Rennais FC en Ligue 1, dont les 3 derniers sur le score de 2-1.

- Le SC Bastia a perdu un seul de ses 7 derniers matchs à domicile contre le Stade Rennais FC en Ligue 1 (5v, 1n, 1d le 20 janvier 2013 lors de SCB 0-2 SRFC). Le SCB a remporté les 3 derniers.

- Lors du match aller (SRFC 1-2 SCB J18), les 3 buts ont été inscrits entre la 59ème et la 71ème minute. Enzo CRIVELLI a marqué (59ème) et délivré une passe décisive (63ème, but de G. DANIC). Giovanni SIO avait inscrit le but du SRFC (71ème, passe de K. GROSICKI).

- Le SC Bastia a reçu 14 cartons rouges en Ligue 1 cette saison, il a égalé le total le plus élevé lors d'une seule saison dans cette compétition depuis le retour de la Ligue 1 à 20 club en 2002/2003 (MHSC 14 cartons rouges en 2013/2014).

- Le SC Bastia a remporté un seul match de Ligue 1 en 2017, c'est le plus faible total sur cette période. C'est également la seule équipe qui a inscrit moins de 10 buts (9 buts inscrits).

- Le SC Bastia a obtenu un seul clean sheet lors de ses 16 derniers matchs en Ligue 1 (SCB 0-0 ASSE J28), aucun lors des 5 derniers.

- Le SC Bastia, qui reçoit sur terrain neutre lors de cette 35ème journée, est la seule équipe qui n'a pas encore gagné à domicile en Ligue 1 en 2017.



METZ - NANCY

- L'AS Nancy Lorraine est invaincue face au FC Metz en Ligue 1 depuis le 25 janvier 1997 (ASNL 2-3 FCM), soit 9 matchs (4v, 5n).

- Le FC Metz n'a perdu aucun de ses 6 derniers matchs à domicile face à l'AS Nancy Lorraine toutes compétitions confondues (3n en Ligue 1 et 2v, 1n en Domino's Ligue 2).

- C'est contre le FC Metz que l'AS Nancy Lorraine a remporté sa plus large victoire en Ligue 1 cette saison (ASNL 4-0 FCM J15). L'ASNL a inscrit 3 buts dans le dernier quart d'heure (79ème, 80ème et 90ème+3 minutes) et Benoît ASSOUEKOTTO a été expulsé à la 83ème minute.

- L'AS Nancy Lorraine a effectué 17 tirs lors du match aller face au FC Metz (ASNL 4-0 FCM J15), c'est son deuxième total le plus élevé lors d'un match de Ligue 1 cette saison (19 tirs contre l'EA Guingamp en J3).

- L'AS Nancy Lorraine a cadré 8 tirs lors du match aller face au FC Metz (ASNL 4-0 FCM J15), son record en Ligue 1 cette saison.

- Le FC Metz a encaissé 69 buts en Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé dans cette compétition depuis la saison 1962/1961 (79 buts encaissés).

- Le FC Metz n'a remporté aucun de ses 5 derniers matchs de Ligue 1 (1n, 4d), seul le SM Caen (7) est sur une plus longue série de matchs sans victoires dans cette compétition.

- Le FC Metz a perdu 4 de ses 5 derniers matchs en Ligue 1 (1n, 4d), autant de défaites que lors de ses 13 matchs précédents dans cette compétition (4v, 5n, 4d).

- Le FC Metz a remporté un seul de ses 11 derniers matchs en Ligue 1, c'est le seul match dans lequel il n'a pas encaissé de but sur cette période (FC Metz 1-0 SC Bastia J30).



GUINGAMP - ASSE

- L'AS Saint-Etienne a perdu seulement 2 de ses 11 matchs face à l'EA Guingamp en Ligue 1 (6v, 3n, 2d).

- Lors du match aller (ASSE 1-0 EAG J17), Romain HAMOUMA a inscrit le seul but du match sur une passe décisive de Kévin MALCUIT à la 25ème minute. Kévin MALCUIT n'a plus été décisif en Ligue 1 depuis ce match.

- L'EA Guingamp a cadré 8 tirs face à l'AS Saint-Etienne lors du match aller (ASSE 1-0 EAG J17), c'est son total le plus élevé lors d'un match de Ligue 1 cette saison (à égalité avec ses matchs face au Toulouse FC en J33 et SC Bastia en J29).

- L'EA Guingamp a concédé au moins 14 défaites lors de ses 7 dernières saisons en Ligue 1. Sa dernière saison à moins de 14 défaites remontent à la saison 2000/2001 (12 défaites).

- L'EA Guingamp a remporté 63% de ses matchs à domicile en Ligue 1 cette saison (10 victoires en 16 matchs), c'est son pourcentage le plus élevé dans cette compétition.

- L'EA Guingamp a remporté 10 victoires à domicile en Ligue 1 cette saison, c'est son deuxième total le plus élevé (11 victoires en 2002/2003).



MONTPELLIER - LILLE

- Le LOSC a perdu un seul de ses 9 derniers matchs face au Montpellier Hérault SC en Ligue 1 (6v, 2n, 1d le 27 février 2016 lors de MHSC 3-0 LOSC).

- Le Montpellier Hérault SC a remporté son dernier match à domicile face au LOSC en Ligue 1 (MHSC 3-0 LOSC le 27 février 2016), il n'avait remporté aucun des 3 précédents (1n, 2d).

- Lors du match aller (LOSC 2-1 MHSC J17), Nicolas DE PREVILLE (5ème) et Younousse SANKHARE (38ème) ont marqué pour le LOSC en première mi-temps. Steve MOUNIE a réduit le score à la 81ème minute pour le MHSC.

- Le Montpellier Hérault SC a encaissé 57 buts en Ligue 1 cette saison, son 3ème total le plus élevé dans cette compétition (74 buts encaissés en 2003/2004, 67 buts encaissés en 1981/1982).

- Le Montpellier Hérault SC a perdu 11 de ses 20 derniers matchs en Ligue 1 (7v, 2n, 11d), dont 5 des 8 derniers (2v, 1n, 5d).

- Le Montpellier Hérault SC a obtenu un clean sheet lors de son dernier match à domicile en Ligue 1 (MHSC 2-0 FCL J33), il avait encaissé au moins un but lors de ses 7 précédents matchs à domicile dans cette compétition.

- Steve MOUNIE (13 buts) n'a plus marqué depuis 5 matchs en Ligue 1, il n'a jamais joué plus de 5 matchs consécutifs sans marquer dans cette compétition.

- Le Montpellier Hérault SC remporte 39,5 duels par match, seul le SM Caen (40,1) a une moyenne plus élevée en Ligue 1 cette saison.



NANTES - LORIENT

- Le FC Nantes est invaincu face au FC Lorient toutes compétitions confondues depuis le 18 août 2013 (FCL 2-1 FCN en Ligue 1), soit 7 matchs (4v, 2n en Ligue 1, 1v en Coupe de la Ligue).

- Le FC Nantes a perdu un seul de ses 7 matchs à domicile face au FC Lorient en Ligue 1 (3v, 3n, 1d le 27 janvier 2007 lors de FCN 0-2 FCL), dont aucun des 4 derniers (2v, 2n).

- Lors du match aller (FCL 1-2 FCN J9), Yacine BAMMOU (42ème) et Guillaume GILLET (74ème) ont inscrit les deux buts du FC Nantes avant que Pierre-Yves HAMEL (80ème) ne réduise l'écart pour le FC Lorient. Huit joueurs ont reçu un carton jaune lors de ce match (4 joueurs de chaque équipe), dont 4 à partir de la 90ème minute (2 joueurs de chaque équipe).

- Le FC Nantes a tiré 5 fois lors du match aller face au FC Lorient (FCL 1-2 FCN J9), c'est son total le plus faible lors d'un match de Ligue 1 cette saison (à égalité avec son match contre le MHSC en J19).

- Le FC Nantes a remporté 12 victoires en Ligue 1 cette saison, autant qu'en 38 journées la saison dernière.

- Le FC Nantes a toujours pris au moins 45 points depuis son retour en Ligue 1 (2013/2014).

- Le FC Nantes a inscrit 33 buts en Ligue 1 cette saison, autant qu'en 38 journées la saison dernière.

- Le FC Nantes n'a jamais perdu quand il a marqué en Ligue 1 depuis l'arrivée de Sergio CONCEICAO (9v, 5n).

- Seuls le Paris SG (45), l'AS Monaco (44) et l'OGC Nice (35) ont pris plus de points que le FC Nantes (32) depuis l'arrivée de Sergio CONCEICAO en Ligue 1.

- Seuls le Paris SG, l'AS Monaco et l'OGC Nice (1 défaite chacun) ont perdu moins de matchs que le FC Nantes (4) depuis l'arrivée de Sergio CONCEICAO en Ligue 1.