Bastia-Lyon : Témoignage exclusif d'un supporter de la tribune Est de Furiani

Valentin* était présent en tribune Est, dimanche lors des incidents qui ont marqué la rencontre entre le Sporting Club de Bastia et l'Olympique Lyonnais. Il est abonné depuis plusieurs années au Sporting et réalise souvent les déplacements avec le groupe "Bastia 1905". Pour Sport.fr, il revient sur les événements et donne sa version des faits.

Depuis dimanche après-midi, Bastia est à la Une de l'actualité après les violents incidents qui ont conduit à l'arrêt de la rencontre comptant pour la 33e journée de Ligue 1 entre le Sporting Club de Bastia et l'Olympique Lyonnais. Valentin* était présent dans la tribune Est, au milieu du groupe "Bastia 1905". Il raconte à Sport.fr les événements.



Une situation presque normale avant le match

"J'ai vu l'échauffement, j'étais derrière le but de Lopes en tribune "Petrignani" avec "Bastia 1905". C'était un avant-match normal." Pour ce supporter, un élément va venir changer la situation avant cette rencontre : "Lorsque les joueurs de Lyon arrivent sur la pelouse pour l'échauffement, Ghezzal et Depay tirent dans notre sens, dans la direction de la tribune. Après plusieurs ballons qui passent au-dessus du but, une très grosse frappe vient taper un petit garçon qui tombe au sol. Aucune excuse des joueurs de l'OL, au contraire ils ont continué à ne pas cadrer les tirs. C'est l'élément qui a déclenché l'incident pour l'avant-match."



Lopes, l'élément déclencheur ?

Un nom revient souvent sur les lèvres de ce supporter, celui d'Anthony Lopes, le gardien portugais de l'Olympique Lyonnais. "Même lorsqu'ils reviennent sur la pelouse après 50 minutes, d'après ce que je vois de ma place en tribune, Lopes rejoint sa cage et il vient encore narguer les supporters qui sont présents et n'arrête pas pendant la première mi-temps."



La situation à la mi-temps va se tendre entre le gardien de l'OL et le responsable de la sécurité du club, ancien de "Bastia 1905", Anthony Agostini. "Après sur les événements de la mi-temps, on voit qu'Agostini ne touche pas Lopes. À aucun moment ! "



La situation du Sporting est inquiétante

Ce supporter connaît parfaitement la situation du club, pour lui le SCB sera en Ligue 2 la saison prochaine, cet incident n'est qu'une petite partie qui vient s'ajouter à la mauvaise gestion du club par les dirigeants au pouvoir. "Le Sporting était déjà au fond ! On ne peut pas continuer comme ça chaque année, à vendre nos meilleurs joueurs pour rembourser les dettes du club et avoir un effectif composé par des joueurs en prêt. L'histoire de dimanche risque de faire beaucoup de mal pour cette année et l'année prochaine. Mais vu l'état du club depuis deux saisons, c'est peut-être un mal pour un bien."



Jeudi soir, Bastia connaîtra la première partie de ses sanctions, lors de la session de la commission de discipline, des mesures conservatoires seront décidées avant la décision finale qui sera rendue dans plusieurs semaines.



NICOLAS PELLETIER



*Le nom est modifié