Bastia - Lille à 19h00

Le Sporting Club de Bastia reçoit ce soir (19h00), Lille pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Il y a deux ans, le Sporting était en finale de la Coupe de la Ligue et voulait intégrer le TOP 10 du championnat. Aujourd’hui, il lutte pour survivre dans l’élite du football français et ne pas descendre en Ligue 2. Un match important face à Lille, un adversaire direct au maintien cette saison.

C'est peut-être la dernière chance pour le SC Bastia d'espérer se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine, une victoire face à Lille peut permettre de relancer la dynamique des Bleus dans le sprint final. Seule équipe qui n'a pas encore gagné en 2017, le Sporting va mal depuis plusieurs mois et l'ambiance tendue entre les dirigeants et les supporters n'arrange pas la situation. Face à un adversaire direct pour le maintien, le Sporting va pouvoir reprendre vie à domicile.



"Bien sûr que j'ai toujours la foi. Si je n'y crois pas moi, qui va y croire ? Il reste huit matchs, avec 24 points en jeu. Il nous faut une victoire pour basculer du bon côté. Même en n'ayant pas gagné une seule fois depuis trois mois, le club est toujours à 3 points du maintien. Le match de samedi à domicile contre Lille doit nous faire repartir de l'avant, " a déclaré le capitaine du SCB dans les colonnes de Corse Matin. C'est seulement la 19ème fois qu'une équipe ne remporte pas plus de 5 matchs après les 30 premières journées de Ligue 1 depuis le retour à 20 clubs en 2002/2003. Pour se maintenir, le SCB devra prendre exemple sur les parcours de 3 équipes qui ont réussi cette mission, le Toulouse FC en 2015/2016, le Stade Brestois 29 en 2011/2012 et les voisins de l'AC Ajaccio en 2004/2005.



Seulement 5 points en 2017, le compte est faible pour les Bleus et le changement d'entraîneur effectué par les dirigeants du club n'a rien produit. Dans un Furiani qui devra retrouver sa ferveur pour pousser les onze joueurs à la victoire. Pour ce match, Rui Almeida pourra composer avec les retours d'Enzo Crivelli et Sadio Diallo, rétablis de leur blessure, deux renforts de poids pour le Sporting.



Le retour de Palmieri à Furiani

"Ça me fait de la peine de voir Bastia dans cette situation", une petite phrase qui prouve que ce club est vraiment une équipe spéciale pour le nouveau joueur du LOSC cette saison. Une rencontre qui sera forcément très particulière pour l'ancien Bastiais face à son club de coeur. "Si j'espère jouer un match, c'est bien celui-là. Rejouer à Furiani, ça me ferait très, très plaisir. Ces dernières semaines, je n'ai pas fait partie du groupe. On ne va pas se voiler la face. Si je dois jouer, je serai à 200 % pour le LOSC. Je vais aussi en profiter pour voir ma famille, mes amis. Ça fait toujours du bien de rentrer à la maison et pour une bonne raison : jouer ce match contre le Sporting et essayer de le gagner car on a besoin de points. On sait que Bastia est dans le doute. Ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont plus gagné. J'aurais préféré les rencontrer à un autre moment. Tout le monde sait que c'est mon club de cœur", a déclaré le défenseur du LOSC en conférence de presse d'avant match.



Pour ce match, Franck Passi pourra composer avec un groupe au complet. Il n'y a que Marko Basa (blessé à la cheville), Martin Terrier et Hamza Mendy qui sont restés dans le Nord. C'est donc avec 23 joueurs que le nouvel entraîneur de Lille se rend à Furiani pour un match très important, le LOSC a remporté 4 de ses 8 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1. Une rencontre importante dans la course au maintien en Ligue 1 avant d'enchaîner avec un quart de finale de Coupe de France à Monaco (mardi au Louis II).



NICOLAS PELLETIER



Les groupes

Bastia : J-L.Leca, Vincensini, Thébaux – Cioni, Djiku, El

Kaoutari, Marange, Rose,

Is.Diallo, Bengtsson – Cahuzac, Ab.Keita, Oniangué, L.Coulibaly,

Mostefa, Danic, Ngando,

S.Diallo – Crivelli, Saint-Maximin, Raspentino, Acheampong



Lille : Enyeama, Maignan, Butez – Corchia, Béria, Soumaoro,

Junior Alonso, Palmieri,

Gabriel – Amadou, Mavuba, Xeka, Bissouma, Bauthéac, R.Lopes, Sliti,

Bahlouli – Eder, Benzia,

De Préville, El Ghazi, Kishna