Bastia fait appel de la décision de la LFP sur les incidents du match Bastia-OL

C'est officiel, le Sporting Club de Bastia a fait appel de la décision de la commission de discipline de la LFP sur les incidents du match Bastia-OL.

Bastia a fait appel des décisions de la LFP, a affirmé ce lundi, l'avocat du SC Bastia, Jean-André Albertini. Pour rappel, la commission avait sanctionné le Sporting d'une défaite sur tapis vert face à l'OL et de 3 matchs à huis clos sur terrain neutre. Bastia réalise cet appel, au lendemain de sa victoire face à Lorient avec l'espoir de pouvoir rejouer le match face à Lyon et obtenir un possible maintien.



Depuis les événements face à Lyon, Bastia a remporté ses deux rencontres sur terrain neutre, disputées à huis clos et à Fos-sur-Mer, face à Rennes (1-0) et Lorient (2-0). Le club est actuellement 19e de Ligue 1 avec seulement un point de retard sur le 18e et deux sur le 17e, le maintien est donc encore possible pour le SC Bastia.



N.P