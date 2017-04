Bastia devra jouer sur terrain neutre et à huis clos

La commission de discipline de la LFP a rendu une première partie des décisions concernant les incidents de Furiani, dimanche dernier, ainsi qu'une sanction pour les supporters du FC Nantes.

24e journée : SC Bastia – FC Nantes du 1er mars 2017

Comportement des supporters du SC Bastia

Au vu de la gravité des faits, la Commission avait décidé de placer le dossier en instruction. Après audition du rapport d'instruction, la Commission décide de mettre sa décision en délibéré.



33e journée : SC Bastia – Olympique Lyonnais du 16 avril 2017

Incidents d'avant match et à la mi-temps ayant conduit à l'arrêt définitif de la rencontre

Au vu de la gravité des faits, la Commission décide de placer le dossier en instruction, de suspendre à titre conservatoire le stade Armand-Cesari, de délocaliser le prochain match du SC Bastia à domicile sur un terrain neutre à huis clos le temps de l'instruction, et de fermer l'espace visiteur du SC Bastia pour ses rencontres disputées à l'extérieur.



33e journée : FC Nantes – Girondins de Bordeaux du 16 avril 2017

Usage de très nombreux d'engins pyrotechniques et jets d'engins pyrotechniques à proximité du gardien de but des Girondins de Bordeaux

Au vu de la gravité des faits, la Commission décide de placer le dossier en instruction et de fermer à titre conservatoire la Tribune Loire. Le FC Nantes est convoqué pour la séance du jeudi 18 mai 2017.