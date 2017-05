Balotelli félicite le public de Marseille

Buteur hier soir malgré la défaite 2 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille, Mario Balotelli a expliqué que même si sont équipes s'est inclinés hier soir, l'ambiance étaient très impressionnante.

"Félicitations pour le superbe spectacle à l'extérieur et à l'intérieur du stade. Nous avons perdu ce match, c'est de notre faute et ils en ont profité. Je sais que cela semble étrange mais je veux remercier les supporters de Nice pour ce matin au terrain d'entraînement et je veux remercier les supporters de Marseille pour l'ambiance dans le stade. Bravo", a posté l'attaquant.