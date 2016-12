Balotelli aurait des touches en Angleterre

Auteur d'une première partie de saison globalement réussie avec l'OGC Nice, Mario Balotelli semble séduire à nouveau les clubs étrangers. Plusieurs clubs de Premier League seraient déjà sur le coup... Interrogé mercredi à propos de l'avenir du buteur niçois, son agent Mino Raiola a reconnu sur talkSPORT que l'Italien était suivi de près en Angleterre et qu'un retour de l'autre côté de la Manche était envisageable à moyen terme. "On a déjà eu des discussions avec des clubs anglais, mais c'est vraiment trop tôt pour le dire. On veut travailler au jour le jour avec Mario (...) Je continue à penser que Klopp ne lui a pas donné sa chance. Mais Mario se prouve à lui-même, plus qu'aux autres, ce dont il est capable", a lâché le représentant du joueur.