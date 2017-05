Bakayoko au PSG, ce sera non !

Tiémoué Bakayoko ne jouera pas avec le PSG la saison prochaine, dans le CFC sur Canal+, il a affirmé qu'il ne sera pas transféré à Paris cet été.

"Aujourd'hui, j'ai un contrat avec Monaco. Je sais qu'il y a des clubs qui sont intéressés, a-t-il ainsi confié au micro du Canal Football Club. J'en ai parlé avec mes proches. On s'est fixé comme objectif de remporter le titre. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et lors des prochains jours, on en discutera avec la direction. On n'est jamais sûrs de rien dans le football. C'est une possibilité que je reste encore la saison prochaine."



"Cela fait toujours plaisir, c'est le PSG, j'ai une attache à ce club. Mais je ne peux pas quitter Monaco là pour aller au PSG. C'est impossible", a-t-il indiqué au CFC sur CANAL+. "Je viens de finir champion devant Paris. Je ne peux pas partir dans le club qui a fini derrière moi", dommage pour le PSG...