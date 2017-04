Bafé Gomis voit son avenir avec l'OM

Auteur d'une belle saison avec l'Olympique de Marseille, hier soir Bafé Gomis a expliqué qu'il se voyait dans la durée sous les couleurs du club phocéen. Un interview qu'il a donné auprès du Canal football club ce dimanche.

" Quand on est bien quelque part, on n'a pas envie que ça s'arrête. Quand on me pose la question ‘est ce que tu as envie de rester', je répondrais oui, mais je ne peux pas me projeter au-delà de la date de la fin de mon contrat, je ne suis que prêté.



Il y a très peu de joueurs natifs de la région qui ont la chance de porter ce maillot olympien ne serait-ce qu'une fois, moi j'ai eu la chance de le défendre un an. J'avais eu quelques échanges avec le coach, il me laissait entendre qu'il comptait sur moi au-delà de cet exercice mais on n'est jamais entré dans les détails".