Bacca s'éloigne de Marseille

A la recherche d'un attaquant de renommée internationale, l'Olympique de Marseille s'intéresse à Carlos Bacca depuis de longues semaines. Mais l'international colombien a visiblement un autre plan en tête. L'agent de l'attaquant du Milan AC a confirmé cette tendance lors d'un entretien accordé au quotidien espagnol As. "Il a signé un contrat de cinq ans et il s'est engagé à le respecter mais malheureusement, il y a eu un changement de direction et aujourd'hui d'autres idées sont en place. C'est bien connu qu'il souhaite revenir à Séville. Il a vécu là-bas un moment très agréable de sa vie personnelle et sportive, c'est pour cela qu'il a envie d'y retourner", a expliqué le représentant du joueur.