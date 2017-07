Bac 2017 : Carton plein pour les clubs de Ligue 1 !

Plusieurs clubs de ligue 1 ont communiqué les résultats du baccalauréat 2017 de leurs jeunes joueurs ce mercredi 5 juillet et on peut dire que cette année 2017 fut une réussite! Les centres de formations souhaitent de plus en plus allier les études à l'apprentissage du football.



OM: Huit jeunes joueurs du centre de formation ont eu le Bac, dont certains avec une mention.



OL: Nouvelle performance pour l'académie qui compte 7 nouveaux bacheliers.



Monaco: Les jeunes Monégasques de l'Academy ont atteint les 100% de réussite cette année.



FC Metz: Dix jeunes du centre de formation ont décroché le bac dont cinq avec une mention.



Saint-Etienne: neuf stéphanois dont sept avec mention ont eu le bac.



Dijon: Dix des onze jeunes qui ont passé leur baccalauréat cette année l'ont obtenu dont sept avec mention.



Estac Troyes: 11 bacheliers pour le centre de formation de l'ESTAC.



OGC Nice: 9 pensionnaires du centre de formation ont obtenu leur baccalauréat dont 5 avec mention.



Stade Rennais: 11 admis chez les rouges et noirs.