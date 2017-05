Avec Silva, Monaco va gagner 75 millions d'euros

Bernardo Silva va quitter Monaco très rapidement. Le Portugais se serait rendu à Manchester afin de discuter des derniers détails et finaliser un très probable transfert.





L'un des piliers du champion de France serait arrivé sur place jeudi soir, en provenance de Majorque. Dans le viseur des deux formations de Manchester, le footballeur de 22 ans privilégierait le projet des Citizens. L'ancien pensionnaire du Benfica Lisbonne est lié jusqu'en juin 2020 avec l'ASM, mais ses jours sur le Rocher semblent comptés. Comme l'explique le Manchester Evening News, il serait plus intéressé par le projet de City que de United. Le milieu champion d'Europe passe sa visite médical ce vendredi.



Le média britannique ESPN en dit un peu plus sur l'arrivée à Manchester de Bernardo Silva, le milieu offensif portugais de l'AS Monaco. Nos confrères annoncent clairement que le joueur de 22 ans va s'engager en faveur de Manchester City. La transaction entre les Citizens et le club de la Principauté pourrait être conclue pour 65 millions de livres, soit 75 millions d'euros. Un contrat de 5 ans attend le joueur avec le club.