Avec Paris, Pastore veut jouer numéro 10

Depuis quelques matchs, Javier Pastore est de retour. Handicapé par une blessure pendant une grande partie de la saison, l'Argentin revient en force et semble avoir retrouvé son niveau de jeu. Il pourrait bien être le facteur X du PSG pour la fin de saison.

Pastore a encore réalisé un très bon match hier contre Lyon au Parc des Princes. Auteur de deux passes décisives pour Rabiot et Draxler, le milieu Parisien retrouve un très bon niveau de jeu et annonce la couleur. Voici ce qu'il a déclaré auprès de Canal+. "J'ai joué dans une position que j'aime beaucoup, derrière les trois attaquants. C'est bien d'avoir gagné pour aller chercher le titre. J'avais déjà joué comme ça contre Lyon lors du Trophée des Champions. Monaco marque beaucoup de buts, ils ont de grands joueurs, nous, on doit gagner tous nos matchs. J'ai une responsabilité, car je n'ai pas pu beaucoup jouer cette saison, je veux être décisif à chaque match !".