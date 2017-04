Avec ce 11 des rumeurs, le PSG peut-il gagner la Ligue des Champions ?

Comme à chaque saison, les rumeurs enflent en Ligue 1. Comme nous vous l'avions indiqué hier, en France il y a deux gros clubs qui alimentent la chronique mercato, l'OM et le PSG. Après le club phocéen, Sport.fr se penche en mode fiction sur le club de la capitale, et là aussi il y a du très haut level.

Entraîneur





Unai Emery: il est l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain et réalise malgré l'élimination en Ligue des champions, une première saison correcte. Comme on l'a vu par le passé à Séville, c'est un coach qui a besoin de temps pour faire de grandes choses, c'est pour cela qu'une saison supplémentaire serait la meilleure solution pour le club de la capitale.





Gardien



Jan Oblak: A 24 ans, Jan Oblak représente l'avenir au poste de gardien de but. Il répond présent en championnat avec les Colchonéros mais également en Ligue des champions comme il nous l'avait montré face au Bayer Leverkusen la semaine dernière.





Oblak et Yohann Pelé ne font vraiment pas le même métier 😭

pic.twitter.com/0VSirlTlfg — Arrowgance 🔵⚪ (@Arrowgance_) 15 mars 2017







Défenseurs





Thomas Meunier: actuellement au PSG, il réalise une super saison et mérite totalement sa place dans cet effectif. On peux dire sans contestation qu'il fait partie des belles surprises parisiennes cette saison.



Marquinhos: il représente l'avenir du club de la capitale. Jeune, physique, bon relanceur, il a tout du défenseur central moderne et ça le PSG semble l'avoir comprit. A 22 ans, il a été titulaire à 22 reprises en Ligue 1.



Thiago Silva: Nous avons pas mal hésité en ce qui concerne Thiago Silva mais il semble quand même le patron de cette défense et ces bonnes prestations notamment en championnat font de lui une garantie pour l'arrière garde du PSG.



Layvin Kurzawa: l'ancien joueur de Monaco est en train de pousser tout doucement son coéquipier brésilien Maxwell sur le banc. Appelé régulièrement en équipe de France, il commence à devenir le titulaire à ce poste et ne le lâchera pas. Joueur rapide et qui peut apporter beaucoup au niveau offensif malgré sa jeunesse.





Milieux de terrain





Radja Nainggolan: Paris avait été tenté pour le recruter et on comprend pourquoi. Joueur actuel de la Roma, il rayonne dans le milieu de la Louve et possède une frappe de balle terrible. Un joueur qui a également la " grinta " en lui et qui donne toujours son maximum sur le terrain. Une belle promesse pour un milieu de 28 ans.



Adrien Rabiot: courtisé par un très grand club européen, la Juventus Turin, Rabiot a clairement passé un cap au sein de l'équipe d'Emery. Aujourd'hui il commence à faire partie des cadres du club et fait souvent ces matchs.



Javier Pastore: l'Argentin est de retour depuis quelques matchs et il éclabousse de son talent. Barré par les blessures on voit que ce Pastore a ce petit truc en plus que beaucoup de joueurs n'ont pas. Le PSG doit le garder.





Attaquants





Edinson Cavani: on ne peut pas se passer d'un attaquant de ce niveau, du moins à l'échelon national. Auteur de 27 buts, il réalise encore une magnifique saison et semble avoir définitivement trouvé sa place dans le 11 d'Emery.



Alexis Sanchez: cela fait plusieurs semaines que le nom de Sanchez circule dans les couloirs de la capitale. Il serait le gros coup de Kluivert au mercato. En tout cas, il pourrait être la véritable plus valu que Paris recherche. Le Chilien semble ne plus vouloir rester à Arsenal et une place toute chaude ainsi qu'un jolie petit contrat l'attendraient de l'autre côté de la Manche. Il est meilleur buteur et passeur du club Londonien (18 buts et 9 passes).



Sergio Agüero: son entraîneur Pep Guardiola a indiqué qu'il ne lui faisait plus forcément confiance et que l'Argentin serait certainement relayé sur le banc. Chose qu'Agüero ne supporterait pas. Alors au PSG, il postulerait pour être le parfait coéquipier pour un Edinson Cavani. A 28 ans, il pourrait découvrir sont 4e championnat.



Même si nous avons mis un système en 4-3-3, Unai Emery peut quand même changer. Avec cette équipe le PSG pourrait bien atteindre son objectif Coupe d'Europe rapidement, malgré tout ça reste de la fiction.





Reste de l'effectif



Areola - Manolas - Kimpembe - Corchia - Rojo - Isco - Nkunku - Guedes - Draxler - Mbappé - Ben Arfa - Lucas.







Greg Zerbone