Aurier et le Barça, une association possible ?

C'est peut-être la surprise de l'été qui se prépare en Catalogne, Serge Aurier pourrait signer au FC Barcelone, dans le plus grand club du monde. Un joueur habitué aux critiques cette saison.

Aurier au Barça, c'est peut-être le titre du prochain feuilleton mercato de l'été. Il y a quelques jours, les représentants du club catalan ont rencontré les agents de Serge Aurier. Auteur d'une saison très moyenne avec le club de la capitale, il pourrait se relancer ou s'éteindre dans le plus grand club du monde.



C'est la question que tous les supporters se posent, Aurier encore une année au PSG ? C'est possible mais son avenir s'écrit quand même hors de France. Le FC Barcelone est très intéressé par son profil et Ariedo Braida, chargé au Barça du scouting à l'international, veut s'assurer que le joueur ne recommencera pas ses erreurs avec les Catalans.



Pour terminer ce dossier, plusieurs questions sont importantes pour l'entourage du joueur, qui sera le nouvel entraîneur et surtout le Barça est-il prêt à mettre 20 millions d'euros sur la table ? Pour la deuxième question, c'est oui, le FC Barcelone peut mettre dans ce dossier jusqu'à 30 millions d'euros et prépare donc une offre d'un montant inférieur. Pour la première, le doute est encore d'actualité. Même si le joueur possède aujourd'hui une seule certitude, il veut quitter le PSG.



N.P