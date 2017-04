Aurier autorisé à jouer en Angleterre ?

Selon Le Parisien, Serge Aurier a d'ores et déjà refusé la proposition de prolongation que lui a faite Patrick Kluivert, le directeur du football du PSG. Le journal révèle que le défenseur est en discussion avec Manchester City, dans l'optique des successions de Bacary Sagna et Pablo Zalayeta. Manchester United, Liverpool et le FC Barcelone seraient également attentifs à sa situation. Seul problème potentiel, il n'est pas évident que les autorités britanniques lui délivrent un visa, alors qu'il a été condamné à deux mois de prison ferme, en première instance, pour violences volontaires sur un policier.