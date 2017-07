Aulas tacle le dépensier PSG

Jean-Michel Aulas a tenu à réagir, dans les colonnes du journal Le Progrès, sur la possible arrivée au PSG de Neymar. Interrogé sur la politique de recrutement, le président rhodanien a critiqué le fait que le rival parisien envisage de dépenser une somme folle pour l'attaquant brésilien du Barça. "Investir encore ? On n'a pas vendu pour garder l'argent. On se pérennise. Au 30 juin, on aura 260 millions de fonds propres, c'est-à-dire 60 % de tous les fonds propres du foot français. L'économie du foot, ce n'est pas d'acheter des joueurs à 220 millions, nous on a une stratégie."