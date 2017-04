Aulas sort la calculatrice pour garder Lacazette et Tolisso

A moins de 10 journées de la fin du championnat, Lyon se bat pour conserver sa quatrième place mais aussi ses joueurs stars. En effet Lacazette et Tolisso sont très courtisés en Europe. Malgré tout ces éléments médiatiques, Jean-Michel Aulas explique comment garder ses deux pépites dans le Rhône.

Interrogé sur les ondes de RMC, le conseiller du président, Bernard Lacombe imagine la suite sans les deux joueurs:"Le départ d'Alex sera très compliqué pour notre club, parce que même si on va peut-être prendre beaucoup d'argent, c'est un immense joueur et je pense qu'on se rendra compte de son départ une fois qu'il sera à l'extérieur.



Là, ce sera beaucoup plus compliqué pour nous, à moins qu'on fasse un bon choix sur la recrue qui sera là. Je ne sais pas dans quel club il partira. Je n'espère qu'une chose, c'est qu'il restera chez nous pour une année, voire deux, parce c'est un immense joueur. Corentin Tolisso ? Il semblerait qu'il est très sollicité. S'il part, il part, mais c'est plus embêtant si Lacazette part".



De son côté, le patron du club lyonnais Jean-Michel Aulas a répondu au Parisien qu'il pense pouvoir conserver les deux hommes mais pas à n'importe quel prix:" Je peux vous assurer que si on gagne la Ligue Europa, ils ne partiront pas, Ils n'auront pas envie de partir. S'ils devaient partir, il y a pire que ça Ça voudra dire qu'on a des moyens surdimensionnés par rapport à nos besoins".



GZ