Aulas réclame 65 millions à Arsenal pour Lacazette

Jean-Michel Aulas est monté au front au sujet du possible transfert d'Alexandre Lacazette, dans le viseur des Anglais d'Arsenal. Le boss du club rhodanien a profité d'un entretien à L'Equipe pour établir le prix de son avant-centre. "Tout le monde sait que l'offre de l'Atlético est de 53 millions plus 12 millions de bonus. Ça fait 65 millions. Comme les dirigeants d'Arsenal sont bien informés, ils seront dans ces eaux-là. Les prix pour un joueur qui marque tous les ans entre 25 et 30 buts, parfois plus de 30, c'est au moins ça. Mais franchement, je n'ai pas encore réfléchi à Arsenal pour l'instant, car je pensais qu'Alexandre allait rester du fait de l'échec, dans un premier temps, avec l'Atlético de Madrid."