Aulas : "nous sommes sur la même longueur d'onde" avec Lacazette

Après la victoire de l'OL contre Nantes (3-2), Jean-Michel Aulas a révélé s'être entretenu avec Alexandre Lacazette. Au centre des discussions : l'avenir de l'attaquant français.



Le président des Gones a ouvert la porte à un transfert du deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. "On a discuté d'amour et de philosophie. Étant d'accord sur les principes philosophiques et sur l'amour tel qu'il doit s'exprimer, on est reparti content et confiant, a-t-il confié. Nous sommes sur la même longueur d'onde et Alex souhaite que je sois attentif à ce qui peut se passer dans son environnement. Je lui ai dit qu'on étudierait tout ce qui peut faire en sorte de lui permettre de progresser. Avec les enfants de la famille, on a toujours eu une attitude favorable. Mais pour un départ, il faut que les trois parties soient d'accord."