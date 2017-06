Aulas : "Marçal, la première recrue d'une longue série"

Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, était en conférence de presse pour l'annonce de l'arrivée de Fernando Marçal au club. Il en a profité pour faire un point sur les dossiers chauds de l'été.

Le mercato



"Fernando Marçal est la première recrue d'une longue série à venir. Ça ne fait que commencer. Pour renforcer une défense un peu plus perméable que les années précédentes, on a l'ambition de renforcer le côté droit aussi et l'axe central. C'est une volonté déterminée et pas opportuniste. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Mais dans le cahier des charges fixé avec Florian Maurice, on va essayer de trouver, et pas à n'importe quel prix."





Le prochain directeur sportif ?



"Ça a bien avancé. On en dira plus quand ce sera mûr. Il y a eu plusieurs rencontres sur le sujet. Un directeur sportif va arriver cet été."





Le dossier Betrand Traoré avance



"On veut absolument faire l'opération. On s'est récemment déplacés à Chelsea. Les contacts sont très avancés, mais beaucoup de clubs intéressés, comme pour Marçal. On ne lésinera pas sur les moyens à mettre en oeuvre pour qu'il vienne."





Clément Grenier



"Clément revient, on va lui donner sa chance, même si ce n'est pas sûr qu'il veuille rester. Il m'a informé qu'il avait changé d'agent, on verra. S'il n'y a pas d'autres départs au milieu, la tendance est de faire confiance aussi à Sergi Darder et Jordan Ferri."





Le départ de Ghezzal



"Il faudra le remplacer. On a décidé de ne pas donner suite à sa demande (de prolongation). Il y aura aussi un deuxième attaquant (à recruter) dans nos objectifs."