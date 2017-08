Aulas et les grands clubs européens vont riposter au PSG

Dans les colonnes du journal Le Monde, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL a annoncé une riposte des grands clubs en Europe contre le PSG.

Alors qu'il y a quelques semaines, le président de Lyon avait félicité son homologue parisien pour Neymar, l'ambiance est bien différente aujourd'hui : "Il y a une réaction plus qu'épidermique. Elle est culturelle. Pour en avoir parlé avec tous les présidents présents à la réunion de l'ECA, dont Nasser Al-Khelaïfi est membre, il y a une inquiétude qui est liée au fait qu'il n'y a plus de limite. Il y a le montant de la clause qui est disproportionné et a été payé rubis sur l'ongle, avec aucun délai de paiement. Les sommes étant tellement importantes que ça interpelle". Une déclaration qui arrive au même moment que les réactions des autres dirigeants du foot européen comme le président du Bayern ou du Real. Aulas annonce même une riposte dans les mois qui arrivent contre ses clubs.



Pour lui, une arrivée de Mbappé au PSG pourrait renforcer le sentiment de revanche des autres clubs en Europe. Pourtant il a bien souligné que le PSG n'était pas le seul a réalisé des grosses opérations comme celle de Neymar :"Oui, il y aura une réaction. Manchester City fait des choses assez similaires. Le football ne doit pas se résumer à une opposition fratricide entre Abou Dhabi et le Qatar d'un côté, et puis de l'autre côté d'avoir des règles où c'est l'argent généré par le savoir-faire des clubs qui vient déterminer leur capacité à être les meilleurs sur le plan sportif. Il y a une prise de conscience qui devrait avoir des lendemains".